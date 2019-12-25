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25 грудня • оновлено в 13:44
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випуск OBOZ NEWS о 12:00 25 грудня 2019 року

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Контракт із Росією про транзит газу через територію України можуть підписати 27 грудня.

Прокуратура Криму зареєструвала кримінальне провадження за фактом перетину пасажирським потягом "Санкт-Петербург - Сімферополь" державного кордону України через "Керченський міст".

Президент Володимир Зеленський привітав українців, які відзначають католицьке Різдво.

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