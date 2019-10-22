Випуск OBOZ NEWS о 12:00 22 жовтня 2019 року 74

У Луганській області близько ста тисяч людей й досі без води через відключення від електрики трьох насосних станцій

У Лисичанську оголосили надзвичайний стан через відсутність водопостачання.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського спростували інформацію про високий рівень забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю над Україною

По Україні пройшла хвиля повідомлень про мінування

Процес імпічмента Дональда Трампа набирає обертів.

Барселона висунула Мадриду жорсткий ультиматум і вимагає переговорів.

Принц Нарухіто став новим імператором Японії

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