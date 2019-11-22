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22 листопада • оновлено в 13:59
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Випуск OBOZ NEWS о 12:00 22 листопада 2019 року

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На борту суховантажу "Делфі", що віднесло в відкрите море перебує троє членів екіпажу.

Сильний вітер став на заваді роботи й Міжнародного аеропорту Одеса.

В Україні запустили онлайн-систему скарг на митниці.

Главу уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має постати перед судом.

Сідней втретє за тиждень затягнуло густим димом від лісових пожеж.

А папа римський зустрівся з королем і королевою Таїланду.

, майже п'ятсот брендів закликали відмовітися від шопінгу в Чорну п'ятницю

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