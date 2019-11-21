Випуск OBOZ NEWS о 12:00 21 листопада 2019 року
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В Одесі жінка випала з маршрутки та отримала травму голови.
У Новояворівську на Львівщині вчора почали подавати тепло. Новому Роздолу доведеться зачекати
Лора Купер: Затримка військової допомоги США Україні була вигідна Росії
На Сицилії стався вибух на фабриці феєрверків.
Австралія потерпає від лісових пожеж – територія займань стрімко поширюється з Півночі на Південь країни.
Американська академія мистецтва і науки звукозапису оголосила номінантів на премію "Греммі-2020"
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