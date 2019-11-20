Випуск OBOZ NEWS о 12:00 20 листопада 2019 року

Пожежа на шахті Північна" Державного підприємства "Торецьквугілля" на Донеччині.

Смертельна аварія у столиці

Україна позиватиметься до Росії аби відшкодувати більше мільярда гривень за майно в Кримських портах.

Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт на Захист Гонконгу.

В Україні створили макет космічного апарату, який має полетіти на Місяць.

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