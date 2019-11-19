Випуск OBOZ NEWS о 12:00 19 листопада 2019 року

Пожежа у військовій частині на Львівщині, що у місті Старичі Яворівського району. Через вогонь загинув офіцер.

Лікарі дозволили допитати травмованих після вибухів у Балаклії.

Китай посилює тиск на протестувальників у Гонконзі.

Мадрид звинувачує президента Каталонії у сепаратизмі.

Кисневий бар відкрили у столиці Індії- Нью- Делі.

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