Головна Новини
18 вересня • оновлено в 15:00
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 18 вересня 2019 року

102

У Києві побили заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака.

На українських дорогах зросте кількість ділянок, де будуть контролювати рух за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM.

Рада Безпеки Об‘єднаних Націй продовжила дію політичної місії ООН в Афганістані.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини ObozTV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини