Випуск OBOZ NEWS о 12:00 18 вересня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 18 вересня 2019 року102
У Києві побили заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака.
На українських дорогах зросте кількість ділянок, де будуть контролювати рух за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM.
Рада Безпеки Об‘єднаних Націй продовжила дію політичної місії ООН в Афганістані.
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