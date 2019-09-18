Випуск OBOZ NEWS о 12:00 18 вересня 2019 року 102

У Києві побили заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака.

На українських дорогах зросте кількість ділянок, де будуть контролювати рух за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM.

Рада Безпеки Об‘єднаних Націй продовжила дію політичної місії ООН в Афганістані.

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