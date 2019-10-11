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11 жовтня • оновлено в 13:33
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Випуск OBOZ NEWS о 12:00 11 жовтня 2019 року

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Україна готова долучитися до допомоги у розслідуванні справи збиття малайзійського боїнга МН 17

Через пожежу на Київщині згоріла чи не половина села

Третій день триває військова операція Туреччини у Сирії.

Угорщина готується до місцевих виборів, які можуть змінити зовнішній курс країни.

А в Америці палили бейсболки на кшталт тієї, яку носить Дональд Трамп.

NASA запустило супутник для вивчення іоносфери Землі.

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