Випуск OBOZ NEWS о 12:00 11 жовтня 2019 року 65

Україна готова долучитися до допомоги у розслідуванні справи збиття малайзійського боїнга МН 17

Через пожежу на Київщині згоріла чи не половина села

Третій день триває військова операція Туреччини у Сирії.

Угорщина готується до місцевих виборів, які можуть змінити зовнішній курс країни.

А в Америці палили бейсболки на кшталт тієї, яку носить Дональд Трамп.

NASA запустило супутник для вивчення іоносфери Землі.

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