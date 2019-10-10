Випуск OBOZ NEWS о 12:00 10 жовтня 2019 року 148

Прес марафон Володимира Зеленського

За минулу добу збройні формування РФ 24 рази обстрілювали українські позиції.

Голова зовнішньої політики ЄС Федеріка Могеріні закликала Росію звільнити всіх українських в‘язнів та розблокувати судноплавство через Керченську протоку

Франція, Німеччина і Велика Британія засуджують військову операцію Туреччини в Сирії

ПАРЄ закликає Росію та Білорусь скасувати смертну кару.

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