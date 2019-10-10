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Випуск OBOZ NEWS о 12:00 10 жовтня 2019 року

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Прес марафон Володимира Зеленського

За минулу добу збройні формування РФ 24 рази обстрілювали українські позиції.

Голова зовнішньої політики ЄС Федеріка Могеріні закликала Росію звільнити всіх українських в‘язнів та розблокувати судноплавство через Керченську протоку

Франція, Німеччина і Велика Британія засуджують військову операцію Туреччини в Сирії

ПАРЄ закликає Росію та Білорусь скасувати смертну кару.

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