Випуск OBOZ NEWS о 11:00 7 жовтня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 11:00 7 жовтня 2019 року84
Ні капітуляції. В Україні активісти вийшли на акції протестів проти "формули Штайнмаєра".
терористи 25 разів відкривали вогонь на Донбасі. Один боєць загинув, ще один дістав поранення
У Черкасах під час перегонів автівка влетіла у натовп людей.
Марі Йованович експосол США в Україні погодилась дати свідчення Конгресу у справі тиску президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.
Опозиція перемогла на дострокових парламентських виборах у частково визнаній Республіці Косово
Міжнародний фестиваль повітряних куль стартував в американському Альбукерке
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