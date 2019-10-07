Головна Новини
7 жовтня • оновлено в 18:04
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Випуск OBOZ NEWS о 11:00 7 жовтня 2019 року

84

Ні капітуляції. В Україні активісти вийшли на акції протестів проти "формули Штайнмаєра".

терористи 25 разів відкривали вогонь на Донбасі. Один боєць загинув, ще один дістав поранення

У Черкасах під час перегонів автівка влетіла у натовп людей.

Марі Йованович експосол США в Україні погодилась дати свідчення Конгресу у справі тиску президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.

Опозиція перемогла на дострокових парламентських виборах у частково визнаній Республіці Косово

Міжнародний фестиваль повітряних куль стартував в американському Альбукерке

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини