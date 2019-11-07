Випуск OBOZ NEWS о 11:00 7 листопада 2019 року 44

План "Перехоплення" нині діє у столиці. Поліція розшукує тих, хто скоїв замах на бізнесмена

Граната вибухнула у житловому будинку Стрия на Львівщині.

Четверо українських бійців зазнали поранень внаслідок обстрілів на сході України.

Посол Сполучених Штатів у Євросоюзі Гордон Сондленд змінив свої свідчення у справі про розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа

Іран отримав першу партію збагаченого урану.

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео прилетів до Німеччини із дводенним візитом

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