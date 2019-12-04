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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 4 грудня 2019 року

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Негода в Україні

Сім порушень режиму тиші з боку проросійських бойовиків зафіксували минулої доби на Донбасі.

Володимир Зеленський зібрав координаційну нараду в рамках підготовки до зустрічі в Нормандському форматі.

Дональд Трамп тиснув на Україну і зловживав службовим становищем. Про це йдеться у звіті щодо імпічменту

Фільм "Анна" про матір-одиначку з Донбасу отримала премію британського незалежного кіно в категорії найкращий короткометражний фільм.

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