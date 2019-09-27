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27 вересня • оновлено в 18:51
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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 27 вересня 2019 року

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На Донбасі проросійські бойовики 23 рази відкривали вогонь по українських позиціях.

Поранили одного військовика.

Державний секретар Сполучених Штатів Майкл Помпео заявив про прагнення Вашингтона зміцнити відносини з Києвом

Президент України закликав Організацію Об‘єднаних націй до моніторингу прав людини в анексованому Криму та окупованій частині Донбасу.

Оціночна місія МВФ завершила свою роботу в Києві.

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