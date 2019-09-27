Випуск OBOZ NEWS о 11:00 27 вересня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 11:00 27 вересня 2019 року93 Читати матеріал російською
На Донбасі проросійські бойовики 23 рази відкривали вогонь по українських позиціях.
Поранили одного військовика.
Державний секретар Сполучених Штатів Майкл Помпео заявив про прагнення Вашингтона зміцнити відносини з Києвом
Президент України закликав Організацію Об‘єднаних націй до моніторингу прав людини в анексованому Криму та окупованій частині Донбасу.
Оціночна місія МВФ завершила свою роботу в Києві.
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