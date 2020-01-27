випуск OBOZ NEWS о 11:00 27 січня 2020 року

Дванадцять обстрілів минулої доби зафіксували на сході України.

Триває офіційний візит Володимира Зеленського до Польщі.

Кабмін посилив заходи безпеки для захисту українців від коронавірусу.

у Китаї кількість померлих внаслідок спалаху коронавірусу станом на сьогодні перевищила 80 людей.

Дональд Трамп спростував заяву свого ексрадника з питань національної безпеки Джона Болтона про те, що Білий дім блокував військову допомогу Україні.

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