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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 24 жовтня 2019 року

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На Рівненщині автобус "Київ-Варшава" зіткнувся з вантажівкою, один з водіїв загинув

За викрадення немовляти жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як минула доба на Донбасі

Реакція Дональда Трампа на свідчення у Конгресі

У США знову протестують працівники освіти. Вчителі вимагають підвищення зарплати і пільг.

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