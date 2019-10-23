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23 жовтня • оновлено в 12:03
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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 23 жовтня 2019 року

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Вибух в центрі столиці. Вчора в вечорі на вулиці Пушкінській, 34 розірвалася граната. Загинуло двоє чоловіків

Один військовий загинув ще двоє поранених наслідок ворожих обстрілів на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Японії зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром

Українські синоптики попередили про погіршення погодних умов через туман.

Забруднення атмосфери стало однією з найбільших проблем у Таїланді.

Через аномально теплу погоду на Херсонщині розквітнув шафран.

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