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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 22 листопада 2019 року

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У центрі Києва вночі стався вибух у житловому будинку

Троє військовослужбовців зазнали бойових травм на передовій за останню добу.

В Україні відзначили шосту річницю Революції Гідності.

Чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Генпрокуратура країни звинуватила в корупції.

Напередодні виборів у Гонконгу поліція закликала протестувальників до діалогу.

Папа Римський також закликав молодь стати місіонерами християнської віри.

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