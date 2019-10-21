Випуск OBOZ NEWS о 11:00 21 жовтня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 11:00 21 жовтня 2019 року51
Двоє загиблих на Львівщині
На Донбасі не вщухають обстріли. За минулу добу в бік наших захисників 12 разів лунали постріли з забороненої мінськими угодами зброї
Вісімдесят тисяч людей третю добу залишаються без води на Луганщині
Володимир Зеленський поїхав у Японію із робочим візитом
Американські війська залишили курдське місто Тель Тамр після наказу з Пентагону.
У Новому Орлеані загинули люди після падіння двох будівельних кранів.
У Гонконзі поновилися протести
Найдовший в історії переліт без пересадок здійснила австралійська авіакомпанія
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