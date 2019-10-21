Головна Новини
21 жовтня • оновлено в 12:58
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Випуск OBOZ NEWS о 11:00 21 жовтня 2019 року

51

Двоє загиблих на Львівщині

На Донбасі не вщухають обстріли. За минулу добу в бік наших захисників 12 разів лунали постріли з забороненої мінськими угодами зброї

Вісімдесят тисяч людей третю добу залишаються без води на Луганщині

Володимир Зеленський поїхав у Японію із робочим візитом

Американські війська залишили курдське місто Тель Тамр після наказу з Пентагону.

У Новому Орлеані загинули люди після падіння двох будівельних кранів.

У Гонконзі поновилися протести

Найдовший в історії переліт без пересадок здійснила австралійська авіакомпанія

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини