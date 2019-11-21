Головна Новини
21 листопада • оновлено в 12:04
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Випуск OBOZ NEWS о 11:00 21 листопада 2019 року

48

На передовій внаслідок обстрілів - семеро поранених

Військові катери "Нікополь" та "Бердянськ", а також буксир "Яни КапУ" вдома.

Сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи .

Заморозки до мінус восьми градусів сьогодні очікуються на Сході України.

На півночі Тайланду стався землетрус силою шість балів за шкалою Ріхтера.

У Таїланді - другий день триває апостольський візит Папи Римського Франциска.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини