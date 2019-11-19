Випуск OBOZ NEWS о 11:00 19 листопада 2019 року

У Харківському військово-медичному клінічному центрі помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади

проросійські бойовики на сході України продовжують порушувати режим припинення вогню. Про 14 обстрілів за минулу добу повідомляє міністерство оборони України.

Військова прокуратура входитиме до складу Генпрокуратури, а не Міноборони, як це відбувається наразі.

Державний секретар США Майк Помпео задоволений роботою в Україні послів Марі Йованович та Вільяма Тейлора.

Уряд Китаю відхилив рішення високого суду Гонконгу про скасування закону, що забороняв протестувальникам закривати обличчя масками

Сідней в диму. А все - через масштабні лісові пожежі, які вирують на заході Австралії кілька тижнів поспіль.

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