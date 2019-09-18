Випуск OBOZ NEWS о 11:00 18 вересня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 11:00 18 вересня 2019 року31
Один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення минулої доби на Донбасі.
Дідівщина в гуртожитку Львівського професійного училища технології та сервісу.
Учні старших класів побили своїх молодших колег.
Багами чекають на ураган Умберто.
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