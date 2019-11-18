Випуск OBOZ NEWS о 11:00 18 листопада 2019 року
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Повернення Україні двох катерів та буксира, що були захоплені у 2018 році, відбувається згідно плану.
16 обстрілів минулої доби на Донбасі. Проросійські бойовики продовжують гатити в бік українських військових з гранотометів
Сорока три річний військовослужбовець, який постраждав під час вибухів на арсеналі в Балаклії, помер у харківській лікарні невідкладної допомоги.
У Білорусі відбулися вибори в Палату представників сьомого скликання.
У Тбілісі протестувальники заблокували будівлю парламенту Грузії.
Британський принц Гаррі назвав кліматичну активістку ГРету Тунберг взірцем боротьби за екологію.
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