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14 січня • оновлено в 12:04
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випуск OBOZ NEWS о 11:00 14 січня 2020 року

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В Ірані заарештували військових, яких підозрюють у причетності до падіння українського літака МАУ в Тегерані.

Столична влада розглядає питання виплати компенсації всім потерпілим унаслідок прориву тепломережі у Києві.

Кремлівські хакери намагалися зламати сервери української газової компанії "БУРІЗМА".

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