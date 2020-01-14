випуск OBOZ NEWS о 11:00 14 січня 2020 року
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В Ірані заарештували військових, яких підозрюють у причетності до падіння українського літака МАУ в Тегерані.
Столична влада розглядає питання виплати компенсації всім потерпілим унаслідок прориву тепломережі у Києві.
Кремлівські хакери намагалися зламати сервери української газової компанії "БУРІЗМА".
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