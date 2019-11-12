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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 12 листопада 2019 року

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Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував зустріч президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна у Казахстані.

У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ для розгону студентів.

Сирени повітряної тривоги спрацювали в містах Ашдод і Ашкелон на півдні Ізраїлю.

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