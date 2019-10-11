Випуск OBOZ NEWS о 11:00 11 жовтня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 11:00 11 жовтня 2019 року31
Протягом минулої доби, 10 жовтня, вони 25 разів порушили режим припинення вогню. Один боєць загинув
Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки прес-марафону
У Заводському суді Миколаєва обрали запобіжний захід двом поліцейським з Одеси, яких підозрюють у катуванні.
Голови трьох комітетів Палати представників Конгресу США зобов'язали міністра енергетики США Ріка Перрі надати документи, що стосуються розслідування справи імпічменту Дональда Трампа.
Троє загиблих і двоє потерпілих внаслідок обвалу мосту на сході Китаю
У місті Денвер у штаті Колорадо за ніч температура впала на 35 градусів
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