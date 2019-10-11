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11 жовтня • оновлено в 13:33
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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 11 жовтня 2019 року

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Протягом минулої доби, 10 жовтня, вони 25 разів порушили режим припинення вогню. Один боєць загинув

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки прес-марафону

У Заводському суді Миколаєва обрали запобіжний захід двом поліцейським з Одеси, яких підозрюють у катуванні.

Голови трьох комітетів Палати представників Конгресу США зобов'язали міністра енергетики США Ріка Перрі надати документи, що стосуються розслідування справи імпічменту Дональда Трампа.

Троє загиблих і двоє потерпілих внаслідок обвалу мосту на сході Китаю

У місті Денвер у штаті Колорадо за ніч температура впала на 35 градусів

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