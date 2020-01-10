випуск OBOZ NEWS о 11:00 10 січня 2020 року
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Україна і Німеччина домовилися про взаємодію для розслідування обставин катастрофи літака МАУ в Ірані.
Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення минулої доби на Донбасі.
Палата представників заборонила президенту США Дональду Трампу проводити військові операції проти Ірану без схвалення Конгресу.
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