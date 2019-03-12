Виплата субсидій готівкою: Obozrevatel News о 12:00 від 12.03.2019

Виплата субсидій готівкою

Українцям почали виплачувати субсидії готівкою. В "Ощадбанку" люди вже отримали перші випалти. У державному банку кажуть, що люди можуть отримати субсидію за допомогою новітньої системи грошових переказів "Швидка копійка" в будь-якому відділенні.

Перевірки облгазів через завищені платіжки

В Україні стартували перевірки облгазів через завищені раніше платіжки за газ. За словами голови Нацкомісії з регулювання сфери енергетики та компослуг, напередодні перевірили шість операторів газорозподільних мереж у Вінниччині, на Волині, Івано-Франківщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

Реакція РФ на розірвання договору про дружбу

Міністерство закордонних справ Росії висунуло претензії до України через розірвання договору про дружбу та партнерство. Москва звинуватила Київ у нібито порушенні цього договору. Зокрема, згадали про закріплення у Конституції України курсу на НАТО без попередніх консультацій із Кремлем.

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