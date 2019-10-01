Винник в Росію не переїжджатиме: В'ячеслав Кириленко

Колишній віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко прокоментував новину про те, що співака Олега Винника внесли до списку сайту Миротворець.

Він заявив, що продюсери могли сказати співаку, що вже немає війни, і можна взяти участь у подібному проекті. Проте, на думку Кириленка, якщо український співак бере участь у такому проекті, він не зважає, що щодня на фронті помирають українські вояки, і співак робить це, сподіваючись, що скоро відновиться єдиний ринок, де, безумовно, домінуватиме російська фінансова складова, де, співак, вочевидь, планує заробляти гроші на концертах.

Але, за словами, Кириленка, справа стоїть набагато складніше, і РФ не збирається робити жодних кроків на зустріч Україні в плані припинення збройної агресії проти України і правильніше було би назвати проект, в якому взяв участь Винник не "всєммір", а "всєм русскій мір".

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