Винник обурився, що йому не можна їздити до Криму

Співак Олег Винник, який опинився у базі "Миротворця", обурився через те, що українським артистам не можна їздити у Крим після анексії.

Про це він сказав під час пресконференції 1 жовтня. Відео опубліковане на YouTube.

"Всі кажуть, що Крим наш, але якщо туди поїде наш український артист і виступить для наших громадян, він ким буде? Зрадником? Якщо ми кричимо, що Крим наш, чому я не маю права туди поїхати і виступити? На мене там чекають, мене хочуть там бачити. Але я не маю права туди поїхати виступити. Це ж Крим, де живуть наші люди, вони ж не окупанти. Чому ми скупатися маємо право туди поїхати, а виступити не маємо права?" – висловився Винник.

При цьому він вважає, що влада України повинна продовжувати боротьбу за повернення контролю над півостровом.

"Звісно, Україна повинна продовжувати боротьбу за Крим. Я українець, я громадянин України і Крим мій. І будь-яка людина, яка живе в Україні, скаже так", – зазначив Винник.

Також Винник вибачився перед родичами українців, які загинули за Крим. За його словами, раніше, коли він говорив про те, що за півострів ніхто не помер, не був проінформованим.

Проте відповісти на запитання, чи є Росія країною-агресором, співак так і не зміг.

"Ви хочете почути, що я вважаю, а я все ж таки хочу, щоб почули люди, які мають право в нашій країні вирішувати долю нашої країни. Президент, наша влада", – відповів Винник.

У свою чергу, продюсер артиста заявив, що організатори кліпу "Всім мир" не говорили, що це буде суто російська акція.

"Нам необхідно було записати на матовому тлі промову – відозву до людства, слова світу. Мовлення їх мовою своєї країни, і сказати своєю мовою "Всім мир!". Ми це зробили в Києві на Шулявці в фотостудії. Ніхто в жодних кліпах не брав участі" , – додав Горбенко.

У коментарях розгромили артиста за його висловлювання: "Блондинка-пацифіст", "Гидота", "Який він тупий... це жесть", "Хто платить – той його і танцює", – написали у коментарях.

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