Винищувачі F-16 для України: військовий США прокоментував

Винищувачі F-16 для України: військовий США прокоментував1.5т Читати матеріал російською
Капітан 1 рангу ВМС США Гаррі Табах прокоментував інформацію ЗМІ про можливе придбання Україною винищувачів F-16 американського виробництва.
"Не бачу причин – чому ні? Польща закупила такі F-16, Болгарія теж, і інші країни колишнього радянського табору... Я думаю, у прибалтів є... У вас є талановиті льотчики, є бази, які для цього підходять", – сказав військовий.
"Це недешеве задоволення, але це літає і працює. Привілей F-16 в тому, що в будь-якій країні його можна посадити, полагодити, скрізь є інфраструктура для підтримки F-16. Це дуже популярний літак, на якому літають і використовують майже всі країни НАТО і багато інших країн", – зазначив Табах.
За його словами, таку покупку "не тільки багата країна може собі дозволити, а й країна, яка веде бойові дії проти радянської зброї".
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