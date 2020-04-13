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14 квітня • оновлено в 00:09
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Винайти ліки від #COVID19 в Україні. Підсумки на карантині. День 28

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Про посилені заходи безпеки на #Великдень та у поминальні дні

Зорян Шкіряк ( Zoryan Shkiryak ), радник міністра внутрішніх справ.

Інфраструктурні новації після виходу з карантину

Владислав Криклій, Міністр Інфраструктури України

Чи є можливість винайти ліки від #COVID19 в Україні, хто цим має займатися, коли ми можемо розраховувати на результат

Сергій Комисаренко, Директор Інституту біохімії імені Палладіна, академік НАН України, професор, доктор біологічних наук

Коронавірус і алергія – якої імунної відповіді чекати від цієї весни?

Олег Назар, доцент кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії імені Шупика

Вже більш ніж тиждень, горить #Чорнобиль. "Зараз вогонь вже, пройшовши через рудий ліс, підійшов в до станції Янів, від якої через заболочену місцевість лісовою підстилкою може перекинутися на місто Прип’ять".

Ярослав Ємельяненко, член Держагенства з управління Зоною Відчуження

І яка ж вона - ВІДПУСТКА ПІСЛЯ КАРАНТИНУ?

Максим Дереза, віцепрезидент Української асоціації туристичних агенств

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