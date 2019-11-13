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13 листопада • оновлено в 15:09
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Винахідник Джон споруджує будиночок із сірників

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В цьому відео ми бачимо, як англійский винахідник Джон споруджує будиночок із сірників.

будиночок із сірників

будиночок із сірників

скріншот з відео

будиночок із сірників

будиночок із сірників

скріншот з відео

"Для цього відео ми використали 52 000 сірників. На спорудження будиночку ми витратили 90 годин та 213 Гб пам'яті для запису відео", - каже Джон.

Оскільки цей будиночок ми створювали задля забави та видовищного відео, ми вирішили підпалити його.

будиночок із сірників

будиночок із сірників

скріншот з відео

будиночок із сірників

будиночок із сірників

скріншот з відео

Не повторюйте подібного в домашніх умовах, оскільки це може спричинити пожежу.

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