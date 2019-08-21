Винагорода за корупціонера підійме нетерпимість до хабарів: заява прокурора

Ексзаступник генерального прокурора України Микола Голомша прокоментував ініціативу президента Зеленського про введення матеріальної нагороди за допомогу у викритті хабарників в Україні.

Він зазначив, що підтримує подібну ініціативу, томущо вона вже виправдала себе і в Німеччині, і в Іспанії і в багатьох інших країнах. Експерт нагалосив, що впершу чергу йдеться про адміністративну корупцію - це те, з чим громадяни стикаються щодня. Це і дрібна корупція щодо видачі довідок, щодо поборів та додаткових зборів. Проте, на думку, експерта, це не виправить ситуацію швидко, адже у хабарництві та корупції часто зацікавлені не лише ті, хто бере хабар, а та сторона, яка його дає.

Голомша заявив, що вважає таку ініціативу правильною, оскільки вона виховує свідомість у людей та піднімає рівень нетерпимості до корупції.

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