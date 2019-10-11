Став доларовим мільйонером у 18 років: українець розповів історію свого успіху

ІТ-спеціаліст, засновник та СЕО компанії Instime.World Вадим Машуров у вісімнадцять років став доларовим мільйонером. Його компанія займається розробкою додатку для Інстаграму.

"Я дуже багато працював, і основним заняттям завжди була робота, тобто робота була і моїм хоббі, у тому числі. Я почав працювати з 14 років, у цьому віці я влаштувався в американський стартап, який займався розробкою ігор, і я їм допомагав", - зазначив він.

Машуров заявив, що його взяли на роботу у віці 14 років, адже був дуже великий брак спеціалістів у ІТ-сфері. У будь-якому бізнесі зараз найбільша проблема, за його словами, це кадри, важко знайти працівника, який буде віддаватись роботі на 100%. В перший місяць роботи, він мав 15 доларів за годину, тобто приблизно 1500 доларів за місяць.

Більше детально з історією успіху Вадима можна познайомитись, переглянувши це відео.

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