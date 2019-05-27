''Він сказав – ''поїхали'': стало відомо місце, куди Зеленскій хоче перенести Адміністрацію президента

Адміністрація президента Володимира Зеленського може з вулиці Банкової переміститься в конгрессно-виставковий центр "Парковий", який відомий як "вертолітний майданчик Януковича".

Про це пише LIGA.net із посиланням на джерела в команді Зеленського. Зазначається, що зараз обговорюється з юристами можливість такого переїзду.

"З юристами якесь спілкування є. Але воно йде з приводу оренди площ. Питання цифр зараз немає, оскільки немає концепції. Вони самі не знають, чого хочуть", – йдеться в повідомленні.

Раніше колишній заступник голови АП у Петра Порошенка Дмитро Шимків заявляв, що переїзд Адміністрації може коштувати "десятки мільйонів доларів". Однак у прес-службі Зеленського зазначили, що такі суми завищені.

"Позолочений декор, ліплення, шкіряні меблі, гардини і дубові панно ми перевозити не збираємося", – відповіли в АП.

У той же час, що буде зі старим будинком на Банковій, у Зеленського поки не знають. Можливо, його здадуть в оренду або зроблять там музей.

Крім цього, команда Зеленського хоче реформувати й структуру АП. Для цього буде проведено аудит. За його результатами не виключено скорочення штату. На момент зміни влади гранична чисельність працівників АП становила 432 особи.

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