''Він просто хоче влади'': експерт прокоментував дії Філарета

Релігієзнавець Руслан Халіков прокоментував звернення патріарха Філарета до президента Зеленського та ОБСЄ через ліквідацію УПЦ Київського патріархату.

Нагадаємо, що Міністерство культури України підтвердило що що Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) припинила своє існування шляхом приєднання до Київської митрополії Православної церкви України (ПЦУ). Халіков заявив, що з точки зору патріарха Філарета (УПЦ КП) парафіян УПЦ КП фактично змушують належати до іншої конфесії (ПЦУ). Більше того, Філарет заявляє про рейдерські атаки на майно УПЦ КП з боку ПЦУ, які, ніби-то, очолює предстоятель ПЦУ Епіфаній. Експерт зазначив, що, з точки зору закону, відбувається перехід декількох парафій із колишнього Київського патріархату, колишньої Української автокефальної церкви, а також деяких парафій Московського патріархату до складу ПЦУ.

Експерт наголосив, що цей процес започаткував сам Філарет. На його думку, процес вийшов з під контролю патріарха Філарета і перейшов у правове поле, тому для Філарета, за словами Халікова, ця ситуація може виглядати як силове захоплення. Експерт додав, що Філарет просто хоче влади, адже він планував об'єднати всі православні конфесії в Україні під своїм контролем, а цього не сталося.

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