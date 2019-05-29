Він прилетить сьогодні: до зустрічі з Саакашвілі готуються прикордонники і однодумці

Колишній президент Грузії і екс-глава Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі, якому повернули українське громадянство, подякував президенту України Володимира Зеленського за такий жест.

Так, політик поділився на своїй сторінці у Facebook указом, який підписав глава держави.

"Дякую президенту Зеленському! Слава Україні!" — написав він російською та українською мовами.

Стало відомо також, що Саакашвілі вже обрав дату прибуття в Україну. За словами його помічниці Дарини Чиж, його літак рейсом Варшава-Київ має приземлитися в аеропорту "Бориспіль" у середу, 29 травня, о 17:15.

При цьому, представники партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" у середу, 29 травня, о 17:00 мають намір зустрічати його в аеропорту. Про це зазначено у Facebook політсили.

"Друзі, однодумці і прихильники! Раді Вам повідомити, що вже завтра, 29 травня о 17:00 збираємося у "Борисполі" зустрічати Михайла Саакашвілі в Україні", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Держприкордонслужбі, причин для недопуску Саакашвілі в Україну немає. Прес-секретар служби Олег Слободян у коментарі "Українській правді" заявив: "Громадянин України не може бути обмежений у праві в'їзду на територію України".

За його словами, Саакашвілі було заборонено перетинати кордон з Україною, "як особі без громадянства на підставі незаконного порушення кордону", а тепер ці обставини зникли.

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