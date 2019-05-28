Він обіцяв повернутися: Зеленський повернув українське громадянство Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський повернув лідеру партії "Рух нових сил", колишньому президенту Грузії та екс-голові Одеської облдержадміністрації Михеілу Саакашвілі українське громадянство.

Відповідний указ на сайті президента з'явився 28 травня. Таким чином Зеленський змінив указ п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Внести до указу президента України від 26 липня 2017 року №196 "Про припинення громадянства України Бондаревої Т., Корнійчука О. А., Коротецького Л.О. та інших осіб" зміну, виключивши положення про втрату Саакашвілі Міхеілом громадянства України", – йдеться в документі.

Нагадаємо, що в обґрунтуванні про позбавлення його громадянства було зазначено, що воно було отримано "шляхом обману".

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