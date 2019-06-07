''Він – невиразний'': продюсер віддав політичне перевагу Монатік перед Вакарчуком

Продюсер Денис Путінцев зазначив, що чекав заяви про "похід до політики" Дмитра Монатіка під час його концерту на НСК "Олімпійський". Проте, за словами продюсера, він виявився або ще молодою, або більш поміркованою людиною, ніж він собі уявляв. За словами Путінцева, з запальними та пронизливими промовами Монатіка не може зрівнятись жоден український християнський проповідник.

Він вважає, що Монатік може стати тією рушійною силою української молоді, якій будуть довіряти. На його думку, якщо порівнювати ступінь довіри до Святослава Вакарчука, то вона нижча за довіру до Монатіка та й прихильниками української рок-зірки здебільшого є вже не такі й молоді люди.

За його словами, при всій повазі до Вакарчука, його здібності підвести на ноги цілий стадіон, його політична позиція здається продюсеру незрозумілою: чого він бажає, хто його політичні однодумці і опоненти та якими мають бути зміни в країні, аби задекларовані ним зміни на краще стали реальністю.

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