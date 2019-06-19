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"Він не був схожий на самогубцю": психолог про смерть Тимчука

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Психолог Валентин Кім вважає, що загибель народного депутата Дмитра Тимчука не схожа на самогубство.

"Якщо людина вирішила піти з життя, це рішення свідоме і досить довго виношувалася. В основному, люди нормальні і адекватні відхід з життя обмірковують досить довго. Рішення не виникає просто так", – зазначив він.

"Люди часто починають роздаровувати свої речі, робити дорогі подарунки, проводять ритуальні зустрічі з друзями, спілкуються з ними так, як ніби прощаються. Вони виходять на контакт з людьми, з якими довго взагалі не спілкувалися, щоб попрощатися наостанок. Є ознаки, що показують, що людина вирішила розлучитися з життям. Якщо людина неадекватна, імпульсивна, експресивна, відхід з життя може бути викликаний несподіваною думкою. Дмитро Тимчук не був схожий на імпульсивну людину", – заявив психолог.

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