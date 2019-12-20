Віктор Пінчук може бути агентом КДБ: сенсаційна заява депутата Деркача

Позафракційний народний депутат України Андрій Деркач на пресконференції у Києві озвучив сенсаційну інформацію.

За його словами, олігарх Віктор Пінчук нібито був агентом КДБ. Більше того, пред'явив "агентурну розписку".

Хто передав депутату цей документ, чому він пішов на такий безпрецедентний крок, про вербування КДБ і відносини українського олігарха з американськими політиками – в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів Андрій ДЕРКАЧ.

"Колеги Пінчука по роботі в КДБ перебувають на території моєї рідної країни України і мого рідного міста Дніпра. Зрозуміло, що єдиним підтверджувальним фактом справжності оригіналу підписки агента КДБ Пінчука є власноруч написаний документ і підпис під його зобов'язанням служити КДБ і СРСР. Ті, хто був на пресконференції, якраз і тримали в руках цей оригінал", - заявив Деркач

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