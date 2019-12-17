Віктор Бронюк з гурту "ТІК" розповів як у його родині святкують Новий рік

Фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував вихід нового кліпу гурту та розповів, як у його родині прийнято святкувати Новий рік та Різдво.

"Не буду відкривати інтригу, але якщо ви побачите відео, то дізнаєтесь, що все це сон. Це не ми вигадали ідею кліпу, ми ходили до ворожки, вона сказала, що треба саме так зняти", - зізнався фронтмен гурту.

"Новий рік у нас не дуже прийнято святкувати, адже я майже весь час на гастролях на це свято. Ми більше святкуємо різдво. Моя мати католичка, а батько православний, але у нас ніколи не було із цим проблем. Бог все одно один, важливо, щоб релігія не ставала межею", - заявив Віктор Бронюк.

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