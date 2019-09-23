Військовий призов потрібен для забезпечення резервів: генерал-майор ЗСУ

Генерал-майор запасу ЗСУ Володимир Гаврилов прокоментував військовий призов 2019 року. Він пояснив, кого та як набиратимуть.

Генерал заявив, що те, чи буде уся українська армія контрактною, - це суто політичне рішення. Поки що, за словами військового, більшість армії є контрактною, але все ж добирається певна кількість військових по призову. Проте призовники не долучаються до проведення військової операції на сході України. Призов може бути важливим із точки зору створення резервів.

За словами генерала, як правило, при виникненні глобального великого військового конфлікту у перші його місяці гинуть найкращі. І поповнювати ці втрати, за словами військового, потрібно з якихось резервів. Якщо суспільство не є готовим до цього, якщо немає хлопців, які хоча б рік-півтора прослужили у збройних силах, то це може призвести до великих проблем, пояснив генерал-майор.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram