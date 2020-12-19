Військовий оркестр США заспівав для українців "Щедрик"

Ольга Ліпич Відео 21:47, 19.12.2020 Оновлено: 21:54, 19.12.2020

Джерело: US Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

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