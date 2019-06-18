Військовий експерт назвав велику проблему Мінських угод

Військовий експерт назвав велику проблему Мінських угод334Читати матеріал російською
Військовий експерт Олег Старіков вважає ключовою проблемою Мінських угод відсутність контролю за їх виконанням.
"Була велика проблема, коли президент Порошенко підписував "Мінськ-2" після дебальцевських подій. Справа в тому, що ті 13 пунктів, які були підписані, не включали систему контролю за виконанням", – зазначив він.
Старіков нагадав, що президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським "чітко сказав – я зберу нормандський формат тільки тоді, коли буде ясно, як ми будемо контролювати виконання сторонами – Україною і РФ".
За його словами, за п'ять років пропозиції, які виносилися як українською стороною, так і стороною РФ, яка представляла "Л/ДНР", були неприйнятні обом сторонам.
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