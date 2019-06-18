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Військовий експерт назвав велику проблему Мінських угод

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Військовий експерт Олег Старіков вважає ключовою проблемою Мінських угод відсутність контролю за їх виконанням.

"Була велика проблема, коли президент Порошенко підписував "Мінськ-2" після дебальцевських подій. Справа в тому, що ті 13 пунктів, які були підписані, не включали систему контролю за виконанням", – зазначив він.

Старіков нагадав, що президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським "чітко сказав – я зберу нормандський формат тільки тоді, коли буде ясно, як ми будемо контролювати виконання сторонами – Україною і РФ".

За його словами, за п'ять років пропозиції, які виносилися як українською стороною, так і стороною РФ, яка представляла "Л/ДНР", були неприйнятні обом сторонам.

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