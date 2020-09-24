Військові навчання російського бомбардувальника Ту-22М3

Олексій Тітофф Відео 11:22, 24.09.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Если бы Навального хотели убить – его бы убили. Никакой яд для этого не нужен

Лукашенко на інавгурації клявся у вірності та говорив про диявола

"Северный поток-2" практически объявлен незаконным проектом

ЗСУ показали роботу ракетних систем залпового вогню. Фото

США ввели нові санкції проти Росії