Військові навчання Росії в окупованому Криму: експерт назвав необхідні кроки України

Експерт з військових питань Владислав Селезньов вважає, що нинішні дії Російської Федерації чітко вкладаються в ту концепцію, яку вона обрала після анексії Криму: створення з окупованого півострова авіаносець, що не тоне. Тому, всі заходи, які відбуваються не тільки на території Криму, а й у акваторіях Чорного та Азовського морів, на його думку, пов'язані з мілітаризацією та проведенням низки навчань, із залученням авіації, морської компоненти та сухопутних військ, що мають на меті посилення бойової спроможності Росії у регіоні.

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