МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Військові навчання Росії в окупованому Криму: експерт назвав необхідні кроки України

93Читати матеріал російською

Експерт з військових питань Владислав Селезньов вважає, що нинішні дії Російської Федерації чітко вкладаються в ту концепцію, яку вона обрала після анексії Криму: створення з окупованого півострова авіаносець, що не тоне. Тому, всі заходи, які відбуваються не тільки на території Криму, а й у акваторіях Чорного та Азовського морів, на його думку, пов'язані з мілітаризацією та проведенням низки навчань, із залученням авіації, морської компоненти та сухопутних військ, що мають на меті посилення бойової спроможності Росії у регіоні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ПідсумкиЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Владислав Селезньов

Новини

Всі новини