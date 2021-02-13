Військова підготовка дітей в Криму для "бойових загонів Путіна"

Таша Адамович Відео 00:29, 14.02.2021 Оновлено: 00:58, 14.02.2021

Росіяни перетворили окупований Крим на табір з підготовки майбутніх "бойових загонів Путіна".

Відповідні фото і відео оприлюднив у Telegram-каналі офіцер Збройних Сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

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