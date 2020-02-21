Війна в Сирії триває: чи піде Туреччина проти Росії

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Ілія Куса у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL.

Він прокоментував військові дії, які продовжуються на території Сирії.

"Я оцінюю вірогідність того, що Туреччина піде на пряму конфронтацію з Росією як низьку. Готовність Ердогана до нових операції нічого не означає, протиріччя між РФ та Туреччиною щодо Сирії та щодо інших питань, не такі критичні, щоб ці дві країни йшли на пряму війну. Якщо говорити про останню ескалацію, то РФ до неї має дуже опосередковане відношення, сирійські війська запустили цю операцію самостійно, оскільки вони були не вдоволені російсько-турецькими домовленостями", - заявив Куса.

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