Війна в Сирії: чим загрожує загострення конфлікту на Сході

Ігор Семиволос, Директор Центру близькосхідних досліджень у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував загострення конфлікту Росіє, Туреччини та Сирії на Близькому Сході.

"Можна називати цей кофлікт як завгодно. але дійсно ситуація почала змінюватися від середини грудня, коли відбувся масований наступ сил Асада. До цього моменту було лише декілька атак на позиції повстанців. Війська Асада промацували оборон і їм вдалося перейти до масштабного наступу, і здавалося, що ситуація вже майже вирішена і це питання кількох днів, коли Асад поставить крапку у цій війні", - заявив Семиволос.

Експерт також прокоментував майбутню зустріч Ердогана та Путіна щодо Сирії та чи будуть президенти цих країн піднімати питання України та Криму зокрема в обмін на якісь виграші по Сирії.

"Це нісенітниця, Ердоган чітко визначив свої позиції у нещодавнй промові", - додав Семиволос.

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